Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Немецкий теннисист Александр Зверев (16-я ракетка мира) без проблем вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (92-й номер мирового рейтинга).

Александр Зверев одержал уверенную победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 часа 19 минут. Кристофер О'Коннелл выполнил четыре подачи навылет, избежал двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Александра Зверева 11 эйсов, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта при пяти заработанных.

Во четвертьфинал Зверев встретится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.