Даниил Медведев — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция первого круга Дубая

Сегодня, 1 марта, российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) сыграет матч второго круга турнира категории ATP-500 с представителем Казахстана Александром Бубликом (46-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 19:40 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Бублик.
Медведев ведёт по личным встречам со счётом 5-0. При этом первая из них в официальной статистике не отображается, поскольку была на челленджере в Казани (в 2016 году). В том же году они сыграли в Санкт-Петербурге, а затем трижды встречались в 2021-м: на «Ролан Гаррос», Олимпиаде и на канадском «Мастерсе», который в том сезоне проходил в Торонто. Именно в Канаде Бублик единственный раз взял у Медведева сет — Даниил победил со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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