Лоренцо Сонего неожиданно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (67-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (девятый номер мирового рейтинга).

Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 часа 55 минут. Феликс Оже-Альяссим (четвёртый номер посева на турнире) выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Лоренцо Сонего два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале Сонего встретится с немцем Александром Зверевым, который обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла — 7:5, 6:4. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.