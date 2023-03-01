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Лоренцо Сонего неожиданно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Лоренцо Сонего неожиданно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (67-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (девятый номер мирового рейтинга).

Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 часа 55 минут. Феликс Оже-Альяссим (четвёртый номер посева на турнире) выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Лоренцо Сонего два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале Сонего встретится с немцем Александром Зверевым, который обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла — 7:5, 6:4. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 16:00 МСК
Лоренцо Сонего
67
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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