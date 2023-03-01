Лоренцо Сонего неожиданно обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (67-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима (девятый номер мирового рейтинга).
Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 часа 55 минут. Феликс Оже-Альяссим (четвёртый номер посева на турнире) выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Лоренцо Сонего два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В четвертьфинале Сонего встретится с немцем Александром Зверевым, который обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла — 7:5, 6:4. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.
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