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Новак Джокович обыграл Таллона Грикспора и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Новак Джокович обыграл Таллона Грикспора и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (39-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

Джокович одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Таллона Грикспора 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 18:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Таллон Грикспор
39
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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