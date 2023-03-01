Новак Джокович обыграл Таллона Грикспора и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (39-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.
Джокович одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Новак Джокович выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Таллона Грикспора 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В четвертьфиналом Новак Джокович встретится с победителем Павел Котов (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.
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