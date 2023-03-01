Андрей Рублёв эмоционально высказался о победе над Давидович-Фокиной на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) прокомментировал матч второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором россиян победил представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

«Я уже третий раз в сезоне отыграл матчболы, и я очень рад, что могу выигрывать эти матчи у топ-игроков. Начало сегодняшнего матча было не очень хорошим. Я был разочарован. Он начал действительно хорошо, он бил очень сильно, и у меня было не так много вариантов, но потом, мало-помалу, я начал играть и начал бороться.

Я начал быть позитивным и сделал этот сумасшедший тай-брейк, вернувшись со счёта 1:6, чего я никогда раньше в своей жизни не делал… Я действительно, действительно счастлив.

Весь второй сет я был очень напряжен и держал все внутри себя. Я даже ни разу не сказал себе: «Поехали, давай». Потом, когда я выиграла второй сет, все эмоции выплеснулись наружу», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.