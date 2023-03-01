Джокович — о победе над Грикспором: очень доволен выступлением. Не ожидал, что сыграю так

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) прокомментировал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае. Он обыграл голландца Таллона Грикспора (39-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3.
«Сегодня был отличный вечер. Вчера мне действительно пришлось изрядно потрудиться, чтобы одержать победу. Сегодня вечером, думаю, у меня проходили резкие удары с самого начала. Я определённо играл в теннис лучшего качества, чем прошлой ночью.
Возможно, последние три или четыре гейма были не лучшими для завершения матча, но в конце мне удалось найти хорошую подачу. Я очень доволен выступлением и тем, как чувствовал себя на корте. Надеюсь, завтра всё пойдёт в правильном направлении.
Сегодня вечером мой уровень был выше, чем вчера. Я, наверное, не ожидал, что так хорошо сыграю сегодня вечером, учитывая вчерашний матч. Но каждый день — это новый день, новая возможность, и я действительно рад, что сегодня вечером сыграл так хорошо.
В его игре много мощи. Его подача и удар справа — два его любимых удара. Он пытается диктовать игру с задней части корта ударом справа, и я знал, что должен отнять у него время. Я хорошо справился. Он один из самых прогрессирующих игроков в Туре. Приходят новые поколения, но я не боюсь», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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