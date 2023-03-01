Видеообзор безумной победы Андрея Рублёва во втором круге турнира в Дубае
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Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (29-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Отметим, что на тай-брейке во втором сете российский теннисист уступал сопернику со счётом 1:6, но затем выиграл семь очков подряд и в итоге сумел уйти от поражения.
В матче 1/4 финала Андрей Рублёв встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Турнир продлится до 4 марта. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2,8 млн.
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