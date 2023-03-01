Анастасия Потапова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Остине, проиграв 7 геймов кряду

Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), проиграв американке Кэти Волынец (92-я ракетка мира).
Анастасия Потапова потерпела поражение со счётом 7:5, 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Кэти Волынец два эйса, две ошибки на подаче и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11. Анастасия Потапова дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
Отметим, что Анастасия Потапова проиграла третий сет со счёта 5:0, имея матчбол на своей подаче.
В четвертьфинальном матче Кэти Волынец сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составляет $ 259 303.
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