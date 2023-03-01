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Анастасия Потапова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Остине, проиграв 7 геймов кряду

Анастасия Потапова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Остине, проиграв 7 геймов кряду
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (28-я ракетка мира) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), проиграв американке Кэти Волынец (92-я ракетка мира).

Анастасия Потапова потерпела поражение со счётом 7:5, 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Кэти Волынец два эйса, две ошибки на подаче и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11. Анастасия Потапова дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

Отметим, что Анастасия Потапова проиграла третий сет со счёта 5:0, имея матчбол на своей подаче.

В четвертьфинальном матче Кэти Волынец сыграет с победительницей пары Питон Стирнс (США) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция). Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составляет $ 259 303.

Остин. 2-й круг
01 марта 2023, среда. 20:10 МСК
Анастасия Потапова
28
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 5
5 		6 7
         
Кэти Волынец
92
США
Кэти Волынец
К. Волынец
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