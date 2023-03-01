Даниил Медведев одержал 11-ю победу подряд

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (46-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Эта победа стала для Медведева 11-й кряду после вылета с Открытого чемпионата Австралии.

Успешная серия Медведева началась на триумфальном турнире в Роттердаме (Нидерланды). По пути к титулу россиянин одолел Алехандро Давидович-Фокину, Ботика ван де Зандсхулпа, Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Янника Синнера. Затем Даниил Медведев выиграл трофей в Доху, где он обыграл Лиама Броэди, Кристофера О'Коннелла, Феликса Оже-Альяссима и Энди Маррея.

На турнире в Дубае он ранее обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.