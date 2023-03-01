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Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет с Новаком Джоковичем

Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет с Новаком Джоковичем
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) уверенно вышел четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя России Павла Котова (138-я ракетка мира).

Хуберт Хуркач одержал волевую победу со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 часа 9 минут. Павел Котов выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуберта Хуркача девять эйсов, одна ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта при шести заработанных.

Во четвертьфинале Хуберт Хуркач встретится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл голландца Таллона Грикспора — 6:2, 6:3. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.

Дубай (м). 2-й круг
01 марта 2023, среда. 21:05 МСК
Павел Котов
138
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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