Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет с Новаком Джоковичем
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) уверенно вышел четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя России Павла Котова (138-я ракетка мира).
Хуберт Хуркач одержал волевую победу со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 часа 9 минут. Павел Котов выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуберта Хуркача девять эйсов, одна ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта при шести заработанных.
Во четвертьфинале Хуберт Хуркач встретится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл голландца Таллона Грикспора — 6:2, 6:3. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.
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