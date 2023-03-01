Новак Джокович и Таллон Грикспор 15 минут сражались за победу в гейме. Видео
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл голландца Таллона Грикспора (39-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами драматичного гейма.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Джокович одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. В четвертьфинале Новак Джокович встретится с поляком Хубертом Хуркачом, который прошёл россиянина Павла Котова со счётом — 7:5, 6:1. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.
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