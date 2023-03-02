Джокович: с нетерпением жду Олимпийских игр. Надеюсь, что буду здоров и могу сыграть

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) признался, что хочет принять участие на Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.
«Я с нетерпением жду Олимпийских игр. Я надеюсь, что буду здоров и смогу сыграть в следующем году на Олимпийских играх в Париже. Они будут проходить на глине, на кортах Ролан Гаррос, так что я знаком с этими площадками», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.
На последних Олимпийских играх в Пекине серб добрался до полуфинала, где проиграл немцу Александру Звереву — 6:1, 3:6, 1:6. На Играх 2016 года Джокович потерпел поражение в первом круге. В 2012 году Новак добрался до полуфинала и проиграл в матче за третье место. В 2008 году завоевал олимпийскую бронзу.
- 2 марта 2023
-
00:18
- 1 марта 2023
-
23:46
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
21:42
-
21:12
-
20:42
-
20:31
-
20:03
-
19:41
-
19:31
-
19:23
-
18:37
-
18:25
-
18:08
-
17:50
-
17:38
-
17:14
-
17:05
-
16:50
-
16:39
-
15:38
-
15:22
-
13:43
-
11:30
-
10:33
-
10:02
-
06:34
-
02:39
-
00:17
-
00:14
- 28 февраля 2023
-
23:31
-
23:16
-
23:01