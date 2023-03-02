Джокович: с нетерпением жду Олимпийских игр. Надеюсь, что буду здоров и могу сыграть

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович (первая ракетка мира) признался, что хочет принять участие на Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

«Я с нетерпением жду Олимпийских игр. Я надеюсь, что буду здоров и смогу сыграть в следующем году на Олимпийских играх в Париже. Они будут проходить на глине, на кортах Ролан Гаррос, так что я знаком с этими площадками», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

На последних Олимпийских играх в Пекине серб добрался до полуфинала, где проиграл немцу Александру Звереву — 6:1, 3:6, 1:6. На Играх 2016 года Джокович потерпел поражение в первом круге. В 2012 году Новак добрался до полуфинала и проиграл в матче за третье место. В 2008 году завоевал олимпийскую бронзу.