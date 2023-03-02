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Даниил Медведев выиграл пять из пяти встреч с Александром Бубликом

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (46-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Для россиянина эта победа стала пятой в пяти очных официальных противостояниях.

2016 год. Санкт-Петербург. Даниил Медведев — Александр Бублик — 6:4, 6:0.

2021 год. «Ролан Гаррос». Даниил Медведев — Александр Бублик — 6:3, 6:3, 7:5.

2021 год. Олимпиада. Даниил Медведев — Александр Бублик — 6:4, 7:6 (10:8).

2021 год. Торонто. Даниил Медведев — Александр Бублик — 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинальном матче турнира в Дубае Даниил Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем, который обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составил $ 2 855 495.