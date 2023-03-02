Камилла Рахимова не сумела выйти в третий круг турнира в Мексике

Российская теннисистка Камилла Рахимова (97-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-250, который проходит в Монтеррее (Мексика).

В матче второго круга Рахимова уступила бельгийке Исалин Бонавентюр, занимающей 96-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 3:6. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сонома Клаб» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 3 минуты. Рахимова четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Бонавентюр выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

Хардовый турнир категории WTA-250 проходит в Монтеррее (Мексика) с 27 февраля по 5 марта 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 250 тыс.