Даниил Медведев — о серии побед: уверенность в себе важнее усталости

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) высказался о своих последних результатах. На данный момент у россиянина серия из 11 побед.

«Думаю, уверенность в себе важнее усталости, потому что ты не хочешь останавливаться. Конечно, если нет никаких физических проблем.

На прошлой неделе в Дохе было немного тяжелее, так как я прилетел из Европы. Был длинный перелёт. В Дубае я чувствую себя намного лучше. В Дохе мне всё равно удалось хорошо бегать и хорошо играть. Сейчас чувствую себя на 100% готовым и с нетерпением жду следующих матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В матче второго круга турнира в Дубае он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 6:2. В четвертьфинальном матче Даниил Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.