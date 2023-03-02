Ренне Стаббс — об Алькарасе: должна признаться, что его травмы беспокоят меня

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор, австралийка Ренне Стаббс высказалась об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, отметив его травматичность.
«Я должна признаться, что его травмы беспокоят меня. Он в том возрасте, когда периодическое получение травм не является хорошим признаком. Карлос Алькарас не должен получать травмы в этом возрасте. Вы можете получать их в 35, 38 и 39 лет, но не в 19 или 20», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.
Напомним, 28 февраля Карлос Алькарас в своих социальных сетях сообщил, что не сможет принять участия в турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) из-за растяжения. До этого он пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за травмы, полученной в ходе тренировочного поединка с 15-летним теннисистом.
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