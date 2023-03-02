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Встретятся ли Новак Джокович и Даниил Медведев в 1/2 финала Дубая?

Встретятся ли Новак Джокович и Даниил Медведев в 1/2 финала Дубая?
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) и серб Новак Джокович (первая ракетка мира) вышли в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), преодолев которую, теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Встретятся ли Новак Джокович и Даниил Медведев в 1/2 финала Дубая?»

В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем (20-я ракетка мира), а Новак Джокович, в свою очередь, сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (11-я ракетка мира). Последний раз Медведев и Джокович встречались на турнире в Аделаиде в начале года. Тогда серб выиграл со счётом 6:3, 6:4.

Турнир продлится до 4 марта. Призовой фонд составляет $ 2 855 495. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

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