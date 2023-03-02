Андрей Рублёв — Ботик ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Дубая

Сегодня, 2 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт четвертьфинальный матч турнира категории ATP-500 с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (33-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ботик ван де Зандсхулп — Андрей Рублёв.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу голландца. В 2017-м он победил в первом раунде квалификации домашнего турнира в Роттердаме (1:6, 6:4, 6:3; в официальной статистике этот матч не отображается, поскольку состоялся не в основной сетке), а позапрошлой осенью оказался сильнее в четвертьфинале Санкт-Петербурга — 6:3, 6:4.