Андрей Рублёв — Ботик ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Дубая

Сегодня, 2 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт четвертьфинальный матч турнира категории ATP-500 с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (33-й номер мирового рейтинга). Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ботик ван де Зандсхулп — Андрей Рублёв.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу голландца. В 2017-м он победил в первом раунде квалификации домашнего турнира в Роттердаме (1:6, 6:4, 6:3; в официальной статистике этот матч не отображается, поскольку состоялся не в основной сетке), а позапрошлой осенью оказался сильнее в четвертьфинале Санкт-Петербурга — 6:3, 6:4.
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