Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Александром Зверевым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 4 февраля.
В четвертьфинальном матче действующий чемпион Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Ботика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — ван де Зандсхулп на турнире в Дубае.
В полуфинале Рублёв сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым (7).
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
- 2 марта 2023
-
18:40
-
18:20
-
16:50
-
16:08
-
14:15
-
12:11
-
10:39
-
09:27
-
09:14
-
04:26
-
00:56
-
00:46
-
00:18
- 1 марта 2023
-
23:46
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
21:42
-
21:12
-
20:42
-
20:31
-
20:03
-
19:41
-
19:31
-
19:23
-
18:37
-
18:25
-
18:08
-
17:50
-
17:38
-
17:14
-
17:05
-
16:50
-
16:39
-
15:38