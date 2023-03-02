Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Александром Зверевым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 4 февраля.

В четвертьфинальном матче действующий чемпион Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Ботика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — ван де Зандсхулп на турнире в Дубае.

В полуфинале Рублёв сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым (7).