Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Александром Зверевым

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Александром Зверевым
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 4 февраля.

В четвертьфинальном матче действующий чемпион Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Ботика семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — ван де Зандсхулп на турнире в Дубае.

В полуфинале Рублёв сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым (7).

Дубай (м). 1/4 финала
02 марта 2023, четверг. 16:30 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
33
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв уже в четвёрке лучших в Дубае! Теперь Андрея ждёт противостояние со Зверевым Рублёв уже в четвёрке лучших в Дубае! Теперь Андрея ждёт противостояние со Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023