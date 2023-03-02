Даниил Медведев — Борна Чорич: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Дубае
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Сегодня, 2 марта, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3) сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем (8) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 20:10 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Борна Чорич в четвертьфинале турнира в Дубае.
По личным встречам теннисистов Чорич ведёт со счётом 4-2. В последний раз Медведев играл с Борной в 2019 году, в финале турнира в Санкт-Петербурге. Даниил одержал победу со счётом 6:3, 6:1.
Отметим, что перед турниром в Дубае Медведев выиграл два старта подряд – в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).
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