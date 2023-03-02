Паула Бадоса опубликовала откровенные фото

22-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях снимки с откровенной фотосессии для одного из спонсоров.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Ранее Бадоса неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), где в первом же круге проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 4:6.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире в WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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