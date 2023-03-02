Доминик Тим и Эмма Радукану получили первые уайлд-кард на турниры в Майами

Организаторы турнира WTA-1000 и турнира серии «Мастерс» в Майами (США) объявили имена первых обладателей уайлд-кард. Ими стали чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим и победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану.

Женский турнир в Майами пройдёт с 21 марта по 2 апреля, мужской — с 22 марта по 3 апреля. Действующими чемпионами данных соревнований являются полька Ига Свёнтек и испанец Карлос Алькарас.

Тим, в текущий момент занимающий 99-ю строчку в рейтинге ATP, одержал лишь одну личную победу. 77-я ракетка мира 20-летняя Радукану не выступала с Открытого чемпионата Австралии — 2022. В Мельбурне британка дошла до второго круга, где проиграла американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:7 (4:7).