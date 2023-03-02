Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Дубае, где может встретиться с Медведевым

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Отметим, что сербский теннисист проводит первый турнир со своего успеха на Australian Open — 2023.

В четвертьфинальном раунде Джокович (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 11-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (5). Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Хуркача семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Дубае Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 8).