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Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Дубае, где может встретиться с Медведевым

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Дубае, где может встретиться с Медведевым
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Отметим, что сербский теннисист проводит первый турнир со своего успеха на Australian Open — 2023.

В четвертьфинальном раунде Джокович (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 11-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (5). Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Хуркача семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Дубае Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 8).

Дубай (м). 1/4 финала
02 марта 2023, четверг. 18:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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