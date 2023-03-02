«Новый друг». Тренировку Арины Соболенко прервала игуана

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём Арина запечатлела, как её тренировку прерывает игуана, выбежавшая на корт.

«Мой новый друг», — подписала видео Соболенко.

«Ты хочешь играть в теннис?» — интересовалась у ящерицы теннисистка.

В данный момент Соболенко готовится к Sunshine Double – турнирам высокой категории WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США) и Майами (США). Первый пройдёт с 8-го по 19-е марта, а второй – с 21-го марта по 2-е апреля.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 1:6.