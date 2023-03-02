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Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира в Дубае, где сразится с Джоковичем

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (8). Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Чорича ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Призовой фонд соревнований составил $ 2 855 495. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который сыграет в другом полуфинале.