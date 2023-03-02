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Даниил Медведев одержал 12-ю подряд победу в ATP-туре

Даниил Медведев одержал 12-ю подряд победу в ATP-туре
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал 12-ю победу в ATP-туре подряд.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (8). Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Медведев мощно начал своё возвращение после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Даниил завоевал два титула подряд: ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар).

За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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