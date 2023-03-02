Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд в концовке матча с Чоричем на турнире в Дубае

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд (то есть взял пять геймов под ноль) под конец четвертьфинального матча с хорватом Борной Чоричем на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл Чорича (8) и вышел в полуфинал соревнований. Это 12-я подряд победа россиянина в ATP-туре.

Медведев мощно начал своё возвращение после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Даниил завоевал два титула подряд: ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар).

За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.