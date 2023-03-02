Кто победит в полуфинале Дубая-2023 Джокович — Медведев?

Завтра, 3 марта, чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто победит в полуфинале Дубая-2023 Джокович — Медведев?»

Примечательно, что у обоих теннисистов продолжаются впечатляющие победные серии. У Медведева – 12 побед подряд в ATP-туре, у Джоковича – 20 (ещё с прошлого сезона, с победы на Итоговом чемпионате ATP).

Призовой фонд соревнований составил $ 2 855 495. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который сыграет в другом полуфинале.