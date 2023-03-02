«Я никогда его не обыгрывал». Андрей Рублёв — о предстоящем матче со Зверевым в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о предстоящем матче с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинальном матче действующий чемпион Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.
«Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис, посмотрим, что из этого выйдет. До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что всё решат небольшие детали», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
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