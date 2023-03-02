Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

18-летняя Эрика Андреева в упорной борьбе проиграла Фридзам во 2-м круге турнира в Остине

18-летняя Эрика Андреева в упорной борьбе проиграла Фридзам во 2-м круге турнира в Остине
Комментарии

135-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), который продлится до 5 апреля.

В матче второго круга Андреева (LL) со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:7 (8:10) уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам. Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Фридзам четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За место в полуфинале Фридзам сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина, 8) – Мэдисон Бренгл (США).

Призовой фонд турнира в Остине составил $ 259 303.

Остин. 2-й круг
02 марта 2023, четверг. 20:10 МСК
Анна-Лена Фридзам
108
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 2 7 10
5 		7 7 6 8
         
Эрика Андреева
135
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
0
0
0
4
0
0
Поделиться
Теги Теннис WTA WTA •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023