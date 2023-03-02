18-летняя Эрика Андреева в упорной борьбе проиграла Фридзам во 2-м круге турнира в Остине
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135-я ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США), который продлится до 5 апреля.
В матче второго круга Андреева (LL) со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:7 (8:10) уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам. Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Фридзам четыре эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
За место в полуфинале Фридзам сразится с победительницей матча Марта Костюк (Украина, 8) – Мэдисон Бренгл (США).
Призовой фонд турнира в Остине составил $ 259 303.
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