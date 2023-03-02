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Даниил Медведев прокомментировал свою игру в концовке матча с Чоричем на турнире в Дубае

Даниил Медведев прокомментировал свою игру в концовке матча с Чоричем на турнире в Дубае
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что он выиграл 21 розыгрыш подряд в концовке матча с хорватом Борной Чоричем в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче Медведев (3) одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

«Выиграть 21 розыгрыш подряд – не знаю, стало ли это моим личным рекордом. Несколько раз мне удалось сыграть в линию, я показал хорошую игру. Борна немного ошибался, но в целом я доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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