Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в Дубае

Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящем матче с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты выходишь на матч с Новаком, он всегда будет фаворитом», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев мощно начал своё возвращение после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Даниил завоевал два титула подряд: ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар).

Призовой фонд соревнований составил $ 2 855 495. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который сыграет в другом полуфинале.

12 побед подряд Медведева против 15 у Джоковича! Чья серия прервётся в полуфинале Дубая? 12 побед подряд Медведева против 15 у Джоковича! Чья серия прервётся в полуфинале Дубая?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023