Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в Дубае

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о предстоящем матче с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты выходишь на матч с Новаком, он всегда будет фаворитом», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев мощно начал своё возвращение после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Даниил завоевал два титула подряд: ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар).
Призовой фонд соревнований составил $ 2 855 495. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который сыграет в другом полуфинале.
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