Видео: Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд в концовке матча с Чоричем в Дубае
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд (то есть взял пять геймов под ноль) под конец четвертьфинального матча с хорватом Борной Чоричем на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл Чорича (8) и вышел в полуфинал соревнований. Это 12-я подряд победа россиянина в ATP-туре. Ранее Даниил завоевал два титула подряд: ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар).
За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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