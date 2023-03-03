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Видеообзоры четвертьфиналов Медведева, Джоковича, Рублёва и Зверева на турнире в Дубае

Опубликованы обзоры четвертьфинальных матчей на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим чемпионом которого является россиянин Андрей Рублёв.

Рублёв (2) в своём четвертьфинальном матче со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. За выход в финал Андрей сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым, которые ранее со счётом 7:5, 6:4 обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Другой россиянин – чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев (3) в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (8). За место в уже третьем финале ATP подряд Медведев сразится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1), который оказался сильнее поляка Хуберта Хуркача (5) со счётом 6:3, 7:5.