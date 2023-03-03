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Каролин Гарсия без особых проблем вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Каролин Гарсия без особых проблем вышла в третий круг турнира в Монтеррее
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (78-я ракетка мира).

Каролин Гарсия одержала убедительную победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Гарсии восемь эйсов, нет двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных. Парризас-Диас два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт и одного заработанного.

В третьем круге Каролин Гарсия сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Спортсменка из Египта обыграла китаянку Синьюй Ван во втором круге соревнований. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303.

Монтеррей. 2-й круг
03 марта 2023, пятница. 05:10 МСК
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Нурия Парризас-Диас
78
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Комментарии
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