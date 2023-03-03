Каролин Гарсия без особых проблем вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика), обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (78-я ракетка мира).
Каролин Гарсия одержала убедительную победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Гарсии восемь эйсов, нет двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных. Парризас-Диас два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт и одного заработанного.
В третьем круге Каролин Гарсия сыграет с представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Спортсменка из Египта обыграла китаянку Синьюй Ван во втором круге соревнований. Турнир продлится до 5 марта. Призовой фонд составил $ 259 303.
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