Тейлор Фритц переиграл Фрэнсиса Тиафо в матче 1/4 финала турнира в Акапулько

Теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика). В этом матче пятая ракетка мира Тейлор Фритц нанёс поражение соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Тейлор Фритц пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Фрэнсис Тиафо выполнил шесть эйсов, четыре раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в следующую стадию турнира в Акапулько Фритц сыграет ещё с одним американским теннисистом Томми Полом, который, в свою очередь, одолел другого представителя США Майкла Ммо в двух сетах. Пол победил соперника со счётом 6:4, 6:2.