Медведев — Джокович: во сколько начнётся полуфинал турнира в Дубае, где смотреть

Сегодня, 3 марта, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (7) сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем (1) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Поединок пройдёт на Центральном корте и начнётся приблизительно в 18:00 мск. Официальные вещатели в России игру показывать не будут. Но «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в полуфинале турнира в Дубае.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 9-4. При этом не так давно, после победы Даниила над Новаком в финале US Open — 2021, было всего лишь 5-4 в пользу серба. Однако с тех пор Джокович сначала одержал волевую победу над Медведевым в финале «Мастерса» в Париже в 2021-м, затем россиянин не смог доиграть полуфинал в Астане в 2022-м, где был в шаге от победы в двух сетах, но из-за грубой ошибки не заработал матчбол, а после проигрыша тай-брейка снялся из-за травмы.

Потом была ещё более чем трёхчасовая битва в групповом раунде Итогового чемпионата ATP, хотя матч для обоих теннисистов никакого турнирного значения не имел, и полуфинал Аделаиды-2023, где Джокович достаточно спокойно победил в двух сетах.