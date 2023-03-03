Рублёв — Зверев: во сколько начнётся полуфинал турнира в Дубае, где смотреть

Сегодня, 3 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт полуфинальный матч турнира категории ATP-500 с представителем Германии Александром Зверевым (16-й номер мирового рейтинга).

Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 16:00 мск. Официальные вещатели в России игру показывать не будут. Но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв.

Счёт личных встреч — 5-0 в пользу Зверева. При этом Рублёв ни партии у него не взял за пять матчей, четыре из которых состоялись на харде. Наиболее важной в плане того, что стояло на кону, была их предыдущая встреча — финал «Мастерса» в Цинциннати-2021. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.