Рублёв — Зверев: во сколько начнётся полуфинал турнира в Дубае, где смотреть

Сегодня, 3 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проведёт полуфинальный матч турнира категории ATP-500 с представителем Германии Александром Зверевым (16-й номер мирового рейтинга).
Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 16:00 мск. Официальные вещатели в России игру показывать не будут. Но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв.
Счёт личных встреч — 5-0 в пользу Зверева. При этом Рублёв ни партии у него не взял за пять матчей, четыре из которых состоялись на харде. Наиболее важной в плане того, что стояло на кону, была их предыдущая встреча — финал «Мастерса» в Цинциннати-2021. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.
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