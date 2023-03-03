«Один из лучших игроков в мире за последние пять лет». Джокович — о Медведеве

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович лестно высказался о своём сопернике по полуфиналу турнира ATP-500 в Дубае — россиянине Данииле Медведеве.
«Даниил — один из лучших игроков в мире за последние пять лет. Победитель турнира «Большого шлема» и бывший первый номер рейтинга. Говорить особо не о чем. Его уровень очень высок, и с ним сложно играть на харде. Он немного напоминает Хуркача на подаче. Он любит добиваться быстрых побед за счёт своей подачи. Мы играли с ним довольно много раз, поэтому я знаю, чего от него ожидать. Я слежу за его игрой. Он в ударе и выигрывает турниры. Мы оба пребываем в хорошей форме, так что это будет отличный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Матч между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым состоится сегодня, 3 марта, и начнётся не ранее 18:00 мск.
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