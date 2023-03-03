Джокович: не буду ждать жеребьёвку Индиан-Уэллса, пока не узнаю, смогу ли сыграть там

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович заявил, что не думает о жеребьёвке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), пока не решён вопрос с его участием в турнире.

«Посмотрим, какое будет решение, и тогда я решу, что буду делать. Я не буду её ждать (жеребьёвку. — Прим. «Чемпионата»), пока не узнаю, смогу ли участвовать. Каким бы ни было решение, оно будет озвучено до жеребьёвки», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, сербу могут отказать во въезде в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Ранее первый номер рейтинга ATP запросил специальное разрешение на участие в «Мастерсе».

Вчера, 2 марта, Джокович нанёс поражение поляку Хуберту Хуркачу и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае, в котором сегодня сразится с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.