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Александр Зверев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Дубае

Александр Зверев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Дубае
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Сегодня, 3 марта, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае с 16-м номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым. Поединок начнётся приблизительно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Дубае.

Примечательно, что по личным встречам счёт 5-0 в пользу Зверева. При этом россиянин до сих пор не смог взять у немца ни сета. Четыре из пяти сыгранных матчей между этими соперниками прошли на харде, одним из которых стал финал «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2021 году. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, в другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.

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