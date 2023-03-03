Веснина рассказала, от чего будет зависеть исход матча между Медведевым и Джоковичем

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина считает, что у Даниила Медведева будут шансы в противостоянии с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае, если россиянин будет хорошо себя чувствовать в физическом плане.

«Однозначно, матч Джокович — Медведев — это украшение турнира. Даня сейчас находится на подъёме. У него был период, когда он искал свою игру, потерял очки и вылетел из десятки. Сейчас он туда вернулся и выиграл два титула. Джокович сейчас является сильнейшим теннисистом, победителем Australian Open.

Безусловно, будет сложно Даниилу. Всё-таки он третью неделю подряд выступает и достаточно много сил потратил. Человеческие силы не безграничны. С другой стороны, у него потрясающая уверенность в своей игре и ощущение, что не можешь проигрывать. Есть такое у теннисистов, когда у тебя большой багаж выигранных матчей, то есть на корте такая уверенность в себе, что ты не проиграешь. Но когда на той стороне первая ракетка мира Новак Джокович, то это ощущается по-другому.

Будет интересный матч. И будет всё зависеть от того, как будет играть Новак, прежде всего. Он фаворит в этом матче. Также важно, как будет чувствовать себя Даниил в физическом плане — восстановился ли он и хватит ли ему сил, чтобы выдержать этот темп и стиль игры Новака», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.