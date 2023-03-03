Кафельников: надеюсь, в матче с Джоковичем Медведев покажет теннис, как в последние недели

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не видит безоговорочного фаворита в полуфинальном противостоянии на турнире ATP-500 в Дубае между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
«Когда проходят турниры такого уровня, хочешь не хочешь — будут на таких стадиях звёздные матчи. С этим ничего не сделать. Не знаю, каковы шансы Медведева. Судя по букмекерским котировкам, фаворит Джокович. Я считаю, что Новак небольшой фаворит в предстоящем матче. Как будет на самом деле, мы посмотрим сегодня вечером. Надеюсь, что Медведев в матче с Джоковичем покажет тот же теннис, который он показывает в последние две недели», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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