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Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче Медведева с Джоковичем на турнире в Дубае

Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче Медведева с Джоковичем на турнире в Дубае
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ожидает упорной борьбы в полуфинальном матче на турнире ATP-500 в Дубае между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«От матча Джокович — Медведев ожидаю хорошей игры. О шансах не рассуждаю, потому что нет смысла. Сейчас не то время, чтобы говорить о результате. Потому что каждый теннисист готовится по своей программе и готовится к соревнованиям, которые грядут. Прежде всего это турниры «Большого шлема». В принципе, игра будет равной и будут играть нюансы. При любом варианте расстраиваться не стоит. Даня обрёл себя и на правильном пути: и в технико-тактическом, и в моральном. Медведев идёт по восходящей», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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