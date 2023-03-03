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Джокович — первый игрок в истории с 10 сериями из 20 и более побед

Джокович — первый игрок в истории с 10 сериями из 20 и более побед
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович стал автором ещё одного достижения в истории своего вида спорта.

Обыграв в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае поляка Хуберта Хуркача, Джокович стал первым теннисистом в истории с 10 сериями из 20 и более побед подряд.

2010/2011: 43
2012/2013: 22
2013/2014: 28
2015: 28
2015: 23
2018: 22
2019/2020: 29
2021: 22
2022: 20
2022/2023: 20 (на данный момент)

Напомним, в полуфинальном матче турнира в Дубае Джокович сыграет с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Игра пройдёт сегодня и начнётся не ранее 18:00 мск.

В январе Новак Джокович одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале Стефаноса Циципаса.

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