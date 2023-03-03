Даниил Медведев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Дубае

Сегодня, 3 марта, седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае с первым номером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в полуфинале турнира в Дубае.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 9-4. При этом не так давно, после победы Даниила над Новаком в финале US Open — 2021, было всего лишь 5-4 в пользу серба. Однако с тех пор Джокович сначала одержал волевую победу над Медведевым в финале «Мастерса» в Париже в 2021-м, затем россиянин не смог доиграть полуфинал в Астане в 2022-м, где был в шаге от победы в двух сетах, но из-за грубой ошибки не заработал матчбол, а после проигрыша тай-брейка снялся из-за травмы. Потом были ещё более чем трёхчасовой матч в групповом раунде Итогового чемпионата ATP и полуфинал Аделаиды-2023, где Джокович достаточно спокойно победил в двух сетах.