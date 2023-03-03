Рафаэль Надаль эмоционально высказался о своём вылете из топ-10 рейтинга

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о вылете из топ-10 мирового рейтинга. Испанец покинет лучшую десятку впервые с 2005 года.

«Я предпочитаю быть в топ-10, это очевидно, но, в конце концов, приходится принимать вещи такими, какие они есть. Со всеми травмами, которые я получил за последние 18 лет, ни разу не покидая топ-10, это практически чудо. Многое произошло за последний год: травма ребра, два разрыва в зоне брюшной полости, теперь поясничная мышца, проблемы с ногами. В теннисе с рейтингом, который длится год, есть много вещей, влияющих на твоё место. Если вы не играете, вы вылетаете из топ-10», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).