Рублёв уверенно выиграл первый сет в полуфинальном матче со Зверевым на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) завершился первый сет полуфинального матча на турнире категории ATP-500, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев. Рублёв выиграл первую партию со счётом 6:3. Она продлилась 48 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Дубае.

Примечательно, что по личным встречам счёт 5-0 в пользу Зверева. При этом россиянин до сих пор не смог взять у немца ни сета. Четыре из пяти сыгранных матчей между этими соперниками прошли на харде, одним из которых стал финал «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2021 году. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, в другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.