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Рублёв уверенно выиграл первый сет в полуфинальном матче со Зверевым на турнире в Дубае

Рублёв уверенно выиграл первый сет в полуфинальном матче со Зверевым на турнире в Дубае
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В Дубае (ОАЭ) завершился первый сет полуфинального матча на турнире категории ATP-500, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев. Рублёв выиграл первую партию со счётом 6:3. Она продлилась 48 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Дубае.

Примечательно, что по личным встречам счёт 5-0 в пользу Зверева. При этом россиянин до сих пор не смог взять у немца ни сета. Четыре из пяти сыгранных матчей между этими соперниками прошли на харде, одним из которых стал финал «Мастерса» в Цинциннати (США) в 2021 году. Там Александр победил со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, в другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.

Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3  
6 		3  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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