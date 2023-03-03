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Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500 в Дубае, обыграв Александра Зверева

Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500 в Дубае, обыграв Александра Зверева
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим чемпионом которого является.

В полуфинальном матче Рублёв (2) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде немца Александра Зверева (7) со счётом 6:3, 7:6 (11:9). Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1). Их матч также состоится сегодня, 3 марта.

Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 16:15 МСК
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 9  
6 		7 11  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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