Андрей Рублёв второй год подряд вышел в финал турнира в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Благодаря этой победе Рублёв второй год подряд сыграет в финале турнира в Дубае. Напомним, в прошлом году он стал чемпионом этих соревнований.

В полуфинальном матче Андрей Рублёв (2) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде немца Александра Зверева (7) со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1). Их матч также состоится сегодня, 3 марта.